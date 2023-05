Genitori inviano lettera via PEC a Dirigente e Ministro lamentandosi del lavoro di un docente E’ diffamazione? Missiva finisce in tribunale

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 4 maggio 2023) Iche, attraverso una, rappresentano alla DS e aldell’Istruzione fatti posti in essere da unae ritenuti vessatori verso il figlio affetto da disturbi dell’apprendimento, esercitano il proprio diritto di critica. Pertanto, non è rinvenibile la condotta dise laè comunicata in via riservata. Lo ha chiarito la V Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 18056 del 02 maggio 2023). L'articolo .