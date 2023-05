(Di giovedì 4 maggio 2023)(ITALPRESS) – “Alla ricerca della”. Un tema, uno slogan che da sempre appassiona la civiltà ma nello stesso tempo un concetto spesso irraggiungibile. E così, dopo numerosi libri e film sull’argomento, è nata una fondazione il cui scopo è riuscire a mettere in pratica, o meglio, indirizzare giovani e meno giovani verso questa meta. L’obiettivo della Fondazione dellaè ambizioso: rendere due milioni e mezzo di persone felici.La fondazione, nata lo scorso anno grazie alla volontà di un gruppo eterogeneo fra professori universitari, coach, professionisti ed esperti di neuroscienze, si prefigge di portare un contributo culturale per arrivare a far sì che i ragazzi, anche in abito scolastico, abbiano la possibilità di imparare a gestire i propri problemi, a superare i periodi più difficili per arrivare a costruirsi ...

... storie di felicità" che percorrerà l'intera penisola in 11 tappe e che in questi giorni va in scena a. Ad affiancare l'iniziativa,, con una partnership che vuole sottolineare l'...... storie di felicità" che percorrerà l'intera penisola in 11 tappe e che in questi giorni va in scena a. Ad affiancare l'iniziativa,, con una partnership che vuole sottolineare l'...INFORMAZIONI"CAVALLI IN VILLA" 2023 " Cavalli in Villa " è un progetto promosso da FISE ... È patrocinato dal Ministero della Cultura , dalla Regione Veneto, dalla Provincia die di ...

Generali, a Padova la seconda tappa del tour “Vite: storie di felicità” Il Tirreno

PADOVA (ITALPRESS) – “Alla ricerca della felicità”. Un tema, uno slogan che da sempre appassiona la civiltà ma nello stesso tempo ...Il sindacato di base: «Questo aumento andrà ancora una volta a pesare sulle tasche dei cittadini disincentivando l’uso del trasporto pubblico, allontanando ancor di più l’utenza da un servizio che non ...