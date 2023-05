GdS – Inter | Lukaku al Chelsea con Pochettino? La situazione

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 maggio 2023) 2023-05-04 08:49:09 L’autorevole Gazzetta dello Sport: L’allenatore argentino è già stato scelto dai Blues per la prossima stagione: vuole rilanciare Big Rom, che è in prestito all’e vorrebbe restare a Milano Dal nostro corrispondente Davide Chinellato 4 maggio– Londra (Regno Unito) C’è una sola certezza nel nuovoche cola a picco, che va verso la sua peggior stagione di sempre in Premier League, l’unica in cui i Blues non arriveranno a quota 50 punti: per tornare grandi serve un centravanti. È quello che manca dall’inizio della stagione alla rosa che prima è stata di Thomas Tuchel, poi di Graham Potter e ora è di Frank Lampard nonostante gli oltre 700 milioni di euro investiti sul mercato tra l’estate 2022 e gennaio. Pierre Aubameyang andrà via, e dopo il disastro visto all’Emirates contro l’Arsenal (9 palloni toccati in 45?, ...