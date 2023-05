GdF Salerno | truffa “Superbonus 110%” | sequestro da 500 mila euro

Leggi su zon

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nei giorni scorsi, su disposizione della procura della Repubblica del tribunale di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza del comando provinciale di, ha dato esecuzione ad un decreto dipreventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una società romana che ha agito in qualità di general contractor. Le indagini, eseguite dalle fiamme gialle, hanno permesso di accertare che la società, attraverso una serie di procacciatori, si è proposta a numerosi proprietari di immobili, residenti in diversi Comuni del Cilento, interessati a ristrutturare le proprie abitazioni utilizzando il “”. Segui ZON.IT su Google News.