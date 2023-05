Gdf | fonti | nessuna divergenza su nomina comandante**

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Ladel futuro comandante della Guardia di finanza, oggi attesa in Cdm ma poi slittata, è frutto di "un processo complesso, che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che sta andando avanti da tempo. Un percorso condiviso, fin dall'inizio, e che non vede alcunacon Palazzo Chigi o con gli altri soggetti interessati". Lo assicuranovicine al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

