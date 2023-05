Gaeta Accertata frose per falso di una partita di “olio extra vergine di olivia” | una denuncia

...8 milioni di euro in totale in Italia, ma di una cifradi 94,8 milioni, di cui 92,5 ... Il Luna Rossa dine sborsa 11.800 mentre il Bagno azzurro di Rimini 6.700. In Sardegna, per le 59 ......8 milioni di euro in totale in Italia, ma di una cifradi 94,8 milioni, di cui 92,5 ... Il Luna Rossa dine sborsa 11.800 mentre il Bagno azzurro di Rimini 6.700. In Sardegna, per le 59 ...

Gaeta, accertata frode per falso "olio extra vergine di oliva" gazzettinodelgolfo.it

GAETA – Eccellenti. È così che sono state valutate dall’attività svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) le acque dell’intero litorale di Gaeta. Il tempo (metereologico) non aiuta ...