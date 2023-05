Gabriella Golia ha figli? Età e vita privata dell’ex signorina buonasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’ex, annunciatrice e conduttrice televisiva, si racconta ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Nella sua lunga carriera è entrata nelle case degli italiani soprattutto attraverso le reti Mediaset anche se i suoi esordi furono in Rai. Oggi ha 64 anni: ma cosa sappiamo sulla sua? Ha? E’ sposata? Cosa fa oggi? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo. View this post on Instagram A post shared by(@official) Ladi, marito,La conduttrice in carriera è ...