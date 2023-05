Gabriella Golia | chi è | età | carriera | oggi | chi è il marito | figli | foto e Instagram dell’ex Signorina Buonasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Carmen Russo e alEnzo Paolo Turchi che testimonieranno l’orgoglio e l’amore di Napoli, che si prepara a festeggiare lo scudetto dopo 33 anni dall’ultimo trionfo, anche. Lei, tra le prime annunciatrici della tv ed ex, si racconterà a cuore aperto: dallaai successi fino alla decisione di lasciare il mondo dello spettacolo. View this post onA post shared by...