Furti di guardrail dalla Perimetrale all’Asse | Luca Abete torna a Giugliano

Dopo l'asse perimetrale di Melito - Scampia, i ladri di guard rail hanno preso di mira anche il ponte tra via San Francesco a Patria e via Carrafiello, a Giugliano. Balordi nei giorni scorsi hanno ...Da più di una settimana sono partiti i lavori per risistemare queldevastato daidi ferro, ma gli operai che sono al lavoro lanciano un sos: 'Di giorno noi lavoriamo per risistemare ...A provocare pesanti disagi alla circolazione con momenti difficili per gli automobilisti, infatti, è stato proprio il furto di parti disull'asse viario Melito - Scampia. Sul posto ieri è ...

Guardrail, boom di furti dalla Perimetrale all'Asse ilmattino.it

Un raggio di circa 3 chilometri completamente bloccato dal traffico. Automobilisti in coda per ore per percorrere pochi metri. E’ quanto sta accadendo stamane nella zona di via Colonne ...Come anticipa il consigliere comunale di Napoli Rosario Palumbo, la prima parte di lavoro sulla porzione centrale è stata completata. Ora si attende l’installazione delle barriere laterali. Dunque la ...