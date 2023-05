Fuorigrotta | è febbre scudetto | prete e fedeli in chiesa cantano “Napoli torna campione” – VIDEO

(Di giovedì 4 maggio 2023) Spopola sui social ildi una comunità parrocchiale che, nelladi San Vitale a, insieme al parroco si cimenta in una insolita preghiera per la vittoria dellodel. Durante la messa ha intonato “Sarò con te”, il brano coniato per sostenere la squadra del Calcio, mentre tutti i

CACCIA AL BIGLIETTO - Ci sarà un bagno di folla anche a, nonostante la partita si disputerà a Udine. Infatti sono stati polverizzati in poche ore i biglietti messi a disposizione dalla ......A Napoli èscudetto. Una città intera sta aspettando questo momento e anche in chiesa c'è spazio per i cori. Al termine della messa domenicale nella parrocchia di San Vitale a, il ...Tra i tifosi anche l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, che ha spiegato all'AGI: 'Se New York è una 'condizione della mente', Napoli lo è del cuore'. AGI - Era Manhattan, ma sembrava. Alla pizzeria Ribalta, una delle più alla moda e celebri a New York, vicino a Union Square, i tifosi del Napoli hanno sognato la festa scudetto , esultato al gol dell'uno a zero e poi ...

Fuorigrotta, coro da stadio in chiesa - VIDEO 2a News

Stop ad auto e motocicli non solo a Fuorigrotta, nella zona vicina allo stadio Maradona ... Il conto alla rovescia è cominciato. E la febbre scudetto è già altissima. Alle 20.45 c'è Udinese-Napoli: ...Anche dal settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona sarà possibile vedere la gara Udinese-Napoli in streaming.