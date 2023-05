Frosinone | Angelozzi | «Grosso? Lo criticavano | ma ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Guido, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato della promozione dei gialloblù in Serie A Guido, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno della promozione dei gialloblù in Serie A. PAROLE – «È stata una cavalcata pazzesca perché è arrivata la promozione in un paese di 45mila abitanti.? Lo, ma hadiun. Anzi, ritengo sia stato il fattore più importante per la vittoria del campionato. Ha creato un’alchimia speciale in un gruppo rivoluzionato e ha saputo esprimere un grande calcio».

... intuizioni del direttore sportivoche tra tanti prestiti - da Turati (Sassuolo) a ... Sfoglia la gallery per scoprire cinque giocatori decisivi delvai alla galleryÈ questa la missione delneopromosso in Serie A per la terza volta in nove anni. È l'... ma costruita strada facendo sotto la sapiente regia tecnica di mister Grosso e del direttoreE sulla promozione delin Serie A , afferma: ' Sono contento per l'organizzazione della società , per il presidente e per Guidocon cui ho avuto il piacere di lavorare a Sassuolo. ...

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del neopromosso Frosinone, parla in esclusiva al Corriere del Mezzogiorno. Mirino puntato sulla lotta per il secondo posto tra Bari e ...Guido Angelozzi, dg del Frosinone, ha parlato a Corriere del Mezzogiorno in merito ai playoff: "Se il Bari chiude al terzo posto, ha un vantaggio oggettivo: con quattro pareggi va in A. Tutto sarebbe ...