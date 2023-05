Fred Kerley provoca Marcell Jacobs | “Testa a testa? Non si fa vedere | ma vincerò sicuramente”

(Di giovedì 4 maggio 2023)hanno dato vita a un rovente battibecco nelle ultime settimane. Il Campione del Mondo dei 100 metri aveva inizialmente attaccato il Campione Olimpico, colui che lo aveva sonoramente battuto ai Giochi di Tokyo 2020. Lo statunitense si era spinto sopra le righe durante una diretta social insieme al noto ex velocista Justin Gatlin, soffermandosi sul risultato emerso sui 60 metri ai recenti Europei Indoor, doveè giunto in seconda posizione alle spalle dello scatenato Samuele Ceccarelli: “Le indoor sono le indoor: i veri cani sono quelli che vengono a misurarsi all’aperto.è un cane? Sono sincero: non credo“.aveva risposto con una storia pubblicata sul proprio profilo ...

Frecciate sui social, una rivalità mediatica che cresce e l'ultima suggestione della sfida uno contro uno che si fa largo. Marcell Jacobs econtinuano a punzecchiarsi e lo statunitense apre un nuovo round di una rivalità a distanza che scalda la pista: 'Se qualcuno organizza una sfida tra me e Marcell Jacobs io ci sarò, ma non ...... l'oro mondiale del giro di pista, lo statunitense Michael Norman , il campione del mondo dei 100 e vicecampione olimpico alle spalle di Marcell Jacobs , l'americano, ed il campione ...... 'purtroppo non sono riuscito a scendere in pista ma so già che i miei avversari mi aspetteranno e con questo parlo degli statunitensi, Marvin Bracy e Trayvon Bromell ma anche Akani ...

"Se qualcuno organizza una sfida tra me e Marcell Jacobs io ci sarò, ma non so se lui verrà. Ma se ci sarà una gara ovviamente vincerò io. In ogni caso, spero di affrontarlo prima dei Mondiali a Budap ...Atletica, Fred Kerley rilancia la sfida uno contro uno con Marcel Jacobs: "Ma non so se lui verrà", le sue dichiarazioni ...