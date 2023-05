Frase sconcia all' Isola | si scatena la furia di Pier Silvio | chi finisce nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023)Berlusconi aveva chiaramente detto che non voleva volgarità nei programmi targati Mediaset e ora la sua ira potrebbersi sull'dei famosi, dove è stata mandata in onda una battuta "a luci rosse" in diretta. Stanno facendo infatti molto discutere le dichiarazioni di Paolo Noise e Marco Mazzoli in diretta tv. Durante il collegamento per le nomination con lo studio, Paolo Noise, in particolare, non è riuscito a trattenersi e ha rivelato alcuni aneddoti sul suo passato in un modo un po' troppo "colorito", per esempio quando ha spiegato che a salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo sarebbe stato non l'amore, come suggerito da Vladimir Luxuria, ma "più la vagina". Il popolo social si è spaccato tra chi difende e minimizza la battuta di Noise e chi invece parla di vere e proprie ...