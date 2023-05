Francia-Italia | il governo reagisce agli insulti sui migranti video Tajani annulla il viaggio a Parigi

... Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna,, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, ... Lagoon, Dufour, More, Jeaneau e Pegasus eYacht, mentre arrivano per la prima volta all'...Negli ultimi tempi la maggior parte delle frizioni frasono avvenute per la gestione dei flussi migratori . Ed è in questo filone che si inseriscono le nuove accuse contro il nostro ...Un topolino al museo - Russia, Ungheria 2023 - 83 La quattordicesima domenica del tempo ordinario -2023 - 98 - ( la recensione ) - 3/5 (Matteo Di Maria) Le petit Piaf -2021 - 95 - ( ...

La Francia attacca (ancora) l'Italia. Tajani: «Non andrò a Parigi. Offese inaccettabili» Open

Parigi, 4 mag. (Adnkronos) - E' di nuovo alta tensione tra Francia e Italia dopo l'affondo del ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ...Nel corso della sua carriera Darmanin è incappato in numerose controversie. Mettendo spesso in imbarazzo il governo francese ...