Fotografare lo schermo su Android Samsung | Xiaomi e altri smartphone

(Di giovedì 4 maggio 2023) Fare una fotografia istantanea dellodel cellularenon è affatto difficile, visto che nella maggior parte dei casi basta premere la giusta sequenza di tasti. Lo screenshot dellopuò servire in molte situazioni, magari per condividere una schermata di impostazioni oppure per inviare l'immagine di un messaggio ricevuto o quella di un alto punteggio a un gioco. In questa guida vi mostreremo com'è facile prendere screenshot su un telefonoe può essere fatto allo stesso modo sui telefoni dei principali produttori come, Huawei,o, in generale, su qualsiasi altro.Perlodi un qualsiasi dispositivopossiamo usare ...