FOTO | Pat McAfee è diventato padre

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nonostante non faccia piu’ parte della WWE a tempo pieno, Patè stato tanto apprezzato per il suo ruolo da commentatore di Smackdown. Ora il suo posto lo ha preso il britannico Wade Barrett mentre Pat si sta pienamente dedicando ai suoi radio show e ad ESPN. Per lu le soddisfazioni non si limitano all’ambito lavorativo dato che poche ore fa la sua prima figlia è venuta al monodo. Il tweet Today’s a day that @MrsShow and I have been dreaming of.. I can’t wait to see where this foot gets to go beautiful girl. WE LOVE YOU. Baby and Momma are both healthy.Momma and I are floating with joy. This is amazing. Thanks for all of the good vibes. pic.twitter.com/TpkCtHkeAM— Pat(@PatShow) May 4, 2023