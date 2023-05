FOTO – Gagliardini esulta per la vittoria | «Uniti più che mai»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Robertoè tornato in campo contro il Verona dopo la panchina con la Lazio della scorsa domenica. Il centrocampista ha suonato la carica con un post su Instagram. CARICA – Robertoha giocato quasi mezz’ora nel match vinto dall’Inter contro il Verona con il risultato di 6-0. La partita era chiusa, per il calciatore si è trattata di un’occasione per mettere minuti nelle gambe. Il centrocampista ha già suonato la carica su Instagram in vista delle prossime settimane impegnative.ha scritto: «Cattivi e vincenti! Orapiù che mai». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...