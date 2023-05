(Di giovedì 4 maggio 2023) Ha inviatointime aldella sua ex, minacciando entrambi di ucciderli. Undi 51, residente in provincia di Como, è stato sottoposto a misura cautelare con l'accusa di atti ...

Nelle ultime settimane le sue minacce sono divenute via via più insistenti, fino ad arrivare a promettere di diffondere in reteintime e video della 48enne, realizzate a insaputa della donna, e ...... immagini troppo peccaminose, troppo perverse, troppo curde, troppo... Ridicolo. Ma forse ... che ha pubblicato unacol sederone in bella vista e una sobria didascalia: 'L'area intitolata ...... dove il gruppo ultras Primo Novembre 1897 ha pubblicato minacce ancora più: "A Torino ci ... Credits: ANSA/Ciro Fusco

Foto esplicite e minacce all’ex (e al suo nuovo compagno): fermato un uomo di 51 anni Globalist.it

"Vi ammazzo, te la faccio pagare, tanto se ammazzi qualcuno ubriaco non ti succede niente", sono solo alcune delle minacce di morte pronunciate da un uomo di 51 anni rivolte all'ex. L'uomo è stato arr ...Una minaccia alla coppia attraverso l’invio di foto intime al nuovo compagno dell’ex moglie. Ecco che cosa è successo nello specifico.