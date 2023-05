Formula 1 - La sfida si sposta in Florida con il GP di Miami

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 maggio 2023) Archiviata la tappa azera di Baku, per la1 è arrivato il momento di volare dall'altra parte dell'oceano per il quinto round del Mondiale 2023, il Gran Premio di. Cosa ci attende. La gara di Baku è arrivata dopo una lunga pausa di un mese, durante la quale i team hanno lavorato sodo per provare a recuperare terreno nei confronti di una Red Bull dominante. Anche se il campionato è lungo, la lotta per il titolo sembra destinata a delimitarsi tra Max Verstappen e Sergio Perez, stando almeno a cosa ci racconta oggi la classifica iridata. Ma sappiamo bene come l'olandese non abbia minimamente intenzione di cedere lo scettro al compagno di squadra, dunque aspettiamoci un Verstappen in grado di tornare presto a dettare legge in squadra. Per il bene dello spettacolo, c'è da augurarci di vedere una Ferrari in crescita, capace di mettere davvero ...