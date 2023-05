Fondo Opere indifferibili | in G U il Decreto che assegna le risorse per gli Interventi rientranti nel Pnrr o nel Pnc

Print this article Font size - 16 + Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto 28 marzo 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "indifferibili 2022. Procedura di recupero ". Leggi il resto dell'articolo...aggiudicata un'importante gara per lo sviluppo di un nuovo polo di uffici milanesi per il... Il tutto completato dal tocco dell'arte contemporanea, con la presenza didi giovani artisti che ...... forse perché non ha il coraggio di dire che è arrivato INalla graduatoria e quindi non è ... Leggiamo anche che si vanta che tra poco finiranno ledel Cinema - Teatro e del Palazzetto dello ...

Pnrr - In Gazzetta Ufficiale decreto MEF/RGS su Fondo opere ... ANCI Puglia

6 opere di Lucio Fontana, mai viste da 50 anni provenienti dalla stessa collezione privata, andranno all'asta per la prima volta quest'estate ...Un fondo per risarcire le famiglie degli studenti morti nel corso dell’alternanza scuola-lavoro: c’è anche questo nel decreto approvato durante il consiglio dei ministri del Primo maggio. Dieci milion ...