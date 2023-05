Fisioparthenope | nuovo studio al Vomero per il centro di fisioterapia e riabilitazione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 maggio 2023) LoChiaia è un punto di riferimento dellaa Napoli. Lonasce 10 anni fa, proprio in zona Chiaia, dall’idea del dott. Paolo Valle laureato in scienze motorie e. Il dottor Valle è inoltre specializzato in posturologia e osteopatia e ha conseguito nel 2011 un master universitario insportiva. Il dott. Valle insieme alla dottoressa Martina Tagliaferri, fisioterapista specializzata indel pavimento pelvico e fisioestetica apriranno sabato 6 maggio le porte delcon un evento che abbina entertainment proprio dei festeggiamenti alle dimostrazioni delle terapie proposte dal ...