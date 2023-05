Fisco | Meloni | “Scriviamo nuovo patto per Italia”

(Di giovedì 4 maggio 2023) "Programma governo ambizioso ma determinazione non ci manca", sottolinea i premier Quella delè una “riforma che l’aspettava da 50 anni e che noi consideriamo fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto completamentetra lo Stato e il contribuente, un rapporto di fiducia, semplificando gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro unche troppo spesso è sembrato vessatorio”. Così il premier Giorgia, in un videomessaggio indirizzato agli Stati Generali dei commercialisti in corso a Roma, e in cui invita a scrivere, insieme, “unfiscale per l’”. “Sono tanti gli obiettivi che ci prefiggiamo con questa riforma – indica il presidente del Consiglio – : ridurre il carico fiscale; ...

