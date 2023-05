Fisco | Meloni “Riforma ambiziosa ma siamo determinati”

(Di giovedì 4 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi penche non si possa prescindere dalle competenze, particolarmente dalle competenze dei professionisti. Non possono farlo gli italiani, non possono farlo le Istituzioni. Non lo ha fatto questo Governo, che ha voluto coinvolgere voi commercialisti nel lavoro di scrittura della delega fiscale”. Lo dice il premier Giorgiain un videomessaggio agli Stati Generali dei Commercialisti.“Unache l'Italia aspettava da 50 anni e che noi consideriamo fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto completamente nuovo tra lo Stato e il contribuente, un rapporto di fiducia, semplificando gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro unche troppo spesso è sembrato vessatorio – prosegue -. Sono tanti gli obiettivi che ci prefiggiamo con questa ...

