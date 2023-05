Fisco | Meloni | ' più equo | scriviamo nuovo patto fiscale per Italia**

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Quella del fisco è una "riforma che l'Italia aspettava da 50 anni e che noi consideriamo fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto completamentetra lo Stato e il contribuente, un rapporto di fiducia, semplificando gli adempimenti e assicurando maggiori garanzie contro un Fisco che troppo spesso è sembrato vessatorio". Così il premier Giorgia, in un videomessaggio indirizzato agli Stati Generali dei commercialisti in corso a Roma, e in cui invita a scrivere, insieme, "unper l'Italia". "Sono tanti gli obiettivi che ci prefiggiamo con questa riforma - indica il presidente del Consiglio - : ridurre il carico; premiare chi produce e lavora di più con una tassa piatta agevolata sugli incrementi di ...

... dai governi di centrosinistra, pensi agli 80 euro di Renzi, poi Draghi e poi oggi la. La ... Poi ci vuole una riforma delprofonda, importante, che finalmente premi quelli che, per oltre il ...Il Governo, con il decreto Lavoro approvato in data 1° maggio, ha introdotto il c.d. assegno di inclusione ; si tratta di un sussidio destinato alle famiglie più povere e che sono composte da almeno una ...: taglio dell'Ires da investire in nuove occupazioni. Legge quadro per... La premier al Salone del Mobile: una delega con cui ci poniamo l'obiettivo di abbassare la pressione fiscale per ...

Videomessaggio della premier all'Assemblea: il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delega fiscale è solo all`inizio ...Milano, 4 mag. (LaPresse) - "Il cammino per dare piena e concreta attuazione alla delega fiscale è solo all’inizio. C’è tanto lavoro da fare, ma sono certa ...