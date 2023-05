Firenze | deraglia treno senza passeggeri | ritardi e disagi alla circolazione

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un, che stava andando in deposito, èto a, verso le 12.30, nella zona del Romito, vicinostazione centrale di Santa Maria Novella. Non si segnalano feriti ma sul sito di Trenitalia vengono riportate ripercussioniferroviaria con maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti e variazioni per i treni Alta velocità. I treni regionali, si legge ancora, "possono registrare, limitazioni di percorso e cancellazioni".

approfondimentoun carro merci: Intercity rimane bloccato per ore FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacatreno merci. Abbattuti pali di ......12) - Venezia Santa Lucia (15:34) oggi è instradato sulla linea convenzionale da Figline Valdarno a San Giovanni Valdarno; ferma aRifredi e aCampo di Marte ma non aSanta ...... i numeri di arrivi in Italia negli ultimi tre anni - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow LA LOCALIZZAZIONE Treni, carro merci: la mappa I NUMERI Quanti sono gli orsi in ...

Treno deraglia a Firenze, è caos: ritardi fino a 60 minuti per l'Alta Velocità leggo.it

Un treno senza passeggeri, che stava andando in deposito, è deragliato a Firenze, verso le 12.30, nella zona del Romito, vicino alla stazione centrale di Santa Maria Novella. Non si segnalano feriti ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Un treno senza passeggeri, che ...