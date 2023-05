Firenze | deraglia treno senza passeggeri | ritardi | caos e disagi alla circolazione

(Di giovedì 4 maggio 2023) Incidente ferroviario a. Unche stava andando in deposito è uscito dai binari nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella. Non si segnalano feriti ma ripercussioniferroviaria cone variazioni nel nodo di. Trenitalia segnalafino a sessanta minuti per i treni dell’Alta velocità. A causare l’incidente unregionale che stava rientrando in deposito dopo il servizio. Il convoglio,a bordo, stava viaggiando a bassa velocità verso il deposito quando la parte anteriore è uscita dai binari.

Fotogallery -carro treno merci: ritardi dorsale nord - sud bloccata via del tritone Fotogallery - Attivisti per il clima seminudi protestano a Roma la protesta Milano, ...Il presidente Giani: "Avessi un ente ferroviario della Regione saprei come ...Il consiglio che viene dato è solo quello di recarsi aRifredi o a Campo Marte, visto che i treni che percorrono la linea via Statuto, senza toccare Santa Maria Novella, almeno in parte ...

