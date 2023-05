Firenze | coniugi uccisi e fatti a pezzi | condanna a 30 anni per l’ex del figlio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 maggio 2023) La sentenza della Corte di Assise per i reati di duplice omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadaveri Trent’di reclusione: è questa la sentenza diemessa oggi pomeriggio dalla Corte di assise dinei confronti di Elona Kalesha, la 38enne cittadina albanese accusata del duplice omicidio volontario dei genitori del suo ex fidanzato, che avrebbe fatto a, nascondendoli poi in valigie. La Procura aveva chiesto l’ergastolo. La Corte ha riqualificato i reati contestati di vilipendio e occultamento di cadaveri in distruzione di cadavere. I giudici hanno stabilito anche risarcimenti per complessivi 800mila euro ai parenti della coppia uccisa. Le motivazioni dellasaranno depositate entro 90 giorni. Kalesha è ritenuta responsabile, in concorso con persone al ...