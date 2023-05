Fiorentina | la Curva Fiesole rinuncia alla trasferta di Napoli Il comunicato

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ladellaha annunciato che non seguirà la squadra viola nella prossimain casa delLadiserta ladi. I tifosi dellaspiegano così la loro scelta. IL– Lasi vede costretta a malincuore, aredidi domenica. Non essere presenti al seguito dei nostri colori è per noi una decisione molto sofferta ma non essendo marionette non riusciamo a comportarci da tali. Lapartenopea è da diversi anni una delle peggiori da affrontare per il ...

LaFiesole dellaha annunciato che non seguirà la squadra viola nella prossima trasferta in casa del Napoli LaFiesole diserta la trasferta di Napoli. I tifosi della...Commenta per primo LaFiesole, attraverso la pagina Facebook Fuori dal Coro, dirama un comunicato ufficiale in riferimento alla partita che i Viola dovranno giocare nel weekend contro il Napoli. Il tifo organizzato ...I supporters dellaFiesole dellanon effettueranno la trasferta in programma a Napoli nel fine settimana per il prossimo turno di Serie A. A comunicarlo sono gli stessi tifosi attraverso un comunicato ...

Fiorentina, i tifosi della Curva Fiesole: "Non andremo a Napoli. Non siamo marionette" Tutto Napoli

Questa la nota: "La Curva Fiesole si vede costretta a malincuore, a rinunciare alla trasferta di Napoli di domenica. Non essere presenti al seguito dei nostri colori è per noi una decisione molto ...Il club rossonero del Milan si è imposto in finale sulla Roma nella coppa eFootball di Konami nella splendida cornice del Comicon.