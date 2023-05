(Di giovedì 4 maggio 2023) Le sue squadre giocano sempre un gran bel calcio, le sue tifoserie presto o tardi finiscono per detestarlo. Le sue 'rose' vincono o arrivano spesso tra le prime, le sue 'curve' non riescono a volergli...

approfondimentoSpalletti, chi è l'allenatore del Napoli campione d'Italia Gravina: '... Il sindaco di Napoli: 'Squadra e città vincenti' '! Gli azzurri hanno vinto uno scudetto ......festa per il terzo scudetto puòesplodere in città e nel resto del mondo. Abbonati per leggere anche Napoli nome Società Sportiva Calcio Napoli anno di fondazione 1926 allenatore...A 33 anni di distanza, Napolipuò festeggiare lo Scudetto numero 3 della sua storia! C'è la zampata di Osimhen , ...l'ossatura della formazione che aveva centrato sotto la guida di...

Finalmente Luciano! Mago Spalletti raccoglie quanto seminato in carriera: Napoli è sua Gazzetta del Sud

Con il pareggio a Udine gli azzurri di Luciano Spalletti conquistano lo scudetto. Nel capoluogo campano migliaia di persone in piazza e caroselli di macchine per la notte magica. Allo stadio Maradona ...Il Napoli non fallisce il secondo tentativo e con il pareggio di Udine porta a casa il terzo, meritatissimo Scudetto. Al vantaggio di Lovric, nel primo tempo, risponde il solito Osimhen nel secondo, p ...