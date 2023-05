Festa scudetto | Napoli campione d' Italia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Udine, 4 mag. - (Adnkronos) - Ilpareggia 1-1 sul campo dell'Udinese e conquista lo2022-2023, il terzo della propria storia. Il risultato consente agli azzurri di laurearsi campioni d'dopo la 33esima giornata della Serie A, con 5 turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Con 80 punti, la formazione di Spalletti non può più essere raggiunta dalla Lazio. Il golporta la firma di Osimhen, che al 52' firma l'1-1 rispondendo al vantaggio friulano di Lovric (13'). LA PARTITA - Pronti, via e ritmo intenso. Ilvuole chiudere i conti, l'Udinese non è disposta a fare da sparring partner. La dimostrazione arriva subito. I friulani non concedono nulla e alla prima occasione colpiscono. Udogie scappa a sinistra, Lovric raccoglie il suggerimento e piazza il pallone ...

