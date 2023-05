Festa scudetto al Maradona | presente anche De Laurentiis | cosa succederà allo stadio!

(Di giovedì 4 maggio 2023) C’è grande attesa a Napoli per quello che potrebbe essere il terzodel club della città. Questa sera contro l’Udinese c’è la grande occasione di vincere aritmeticamente il titolo, alla squadra di Spalletti basta solo un pareggio e il sogno diventerà realtà. Alsaranno presenti oltre 55mila tifosi, che assisteranno al match di Udine attraverso vari maxischermi posizionati ai lati del campo di gioco. Insieme ai tifosi – riporta l’edizione odierna di Repubblica – dovrebbe esserciil presidente Aurelio De. Ecco quanto evidenziato: I tornelli apriranno alle 18.45 (salvo deroghe dell’ultim’ora che saranno decise in mattinata) per prendere posto e poi “prepararsi” con il solito show di inizio gara. Il dj set di Decibel Bellini, lo speaker ufficiale, apre la serata che s’infiammerà alla ...

- Il Napoli lolo vuole sul campo. Niente divani di un hotel a Udine. Anche perche' la Lazio non concede sconti a nessuno. Nemmeno a un Sassuolo che ha i numeri per dare fastidio a ...Udinese - Napoli scenderanno in campo oggi, giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20:45 per quella che potrebbe essere ladei partenopei. Un ultimo punto per laurearsi ufficialmente Campioni d'Italia. Udinese - Napoli, le ultime Udinese Pereyra (getty images) Da una parte l' Udinese di Sottil che non ......nato a Bagnoli e ho sempre detto che da piccolo ero tifoso del Napoli quindi se vincono lo... I biancocelesti, vincendo oggi, hanno rinviato a domani laper il tricolore azzurro. 'Oggi ...

Festa scudetto, domani stazioni aperte sino alle 2 La Repubblica

Il prolungamento notturno riguarda sia la Linea 1 che la Linea 2 Alle 21 chiudono i varchi che delimiteranno il centro Circumflegrea e Cumana fino alle 24 ...In Friuli 500 tifosi salutano l’arrivo del bus con striscioni e cori: “ Vinceremo il tricolore”. Alla Dacia Arena stasera ( 20.45) ...