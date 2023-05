Festa scudetto | a Casoria ci sono le ' sisters act' del Napoli

Il Napoli ha anche le sue sue 'sisters act' che dal loro istituto religioso di Casoria seguono la squadra azzurra che si appresta a vincere lo. Sono le suore Francescane adoratrici della Croce, fondate da Maria Luigia Velotti, che per l'occasione hanno imparato gli inni della squadra condividendo i momenti di euforia con gli allievi ...A quanto pare il video risale a domenica scorsa, quando era tutto apparecchiato per la, poi rimandata a causa del pareggio interno contro la Salernitana. Tuttavia è diventato virale ...... saranno circa 12mila tifosi , che si augurano di poter assistere questa sera alla vittoria delloalla Dacia Arena Ma la città come si prepara a questa, possibile, notte diAllestendo ...

La diretta live della serata che potrebbe regalare al Napoli la matematica certezza dello scudetto. Agli uomini di Spalletti basta un punto ...L’omaggio sulla facciata del Massimo Lirico: “Napoli campione d’Italia!”. Anche il Consolato Usa bardato d’azzurro.