Festa scudetto | a Casoria ci sono le “sister act” del Napoli | 40 suore tifose cantano gli inni azzurri

(Di giovedì 4 maggio 2023) E’ febbree cianche le speciali “act” degli, 40dell’istituto religioso dichepronte a festeggiare il tricolore ormai da settimana. Si tratta delleFrancescane adoratrici della Croce, fondate da Maria Luigia Velotti, che per l’occasione hanno imparato glidella squadra. Così come spiega all’Ansa suor Rosalia Vittozzi, la superiora generale, “le sorellerimaste coinvolte nel clima di gioia che stanno vivendo i ragazzi. Un momento di sano agonismo sportivo che noi non possiamo che alimentare perché il calcio come qualsiasi tipo di sport se seguito e praticato con passio e disciplina contribuisce positivamente nella formazione ...

A quanto pare il video risale a domenica scorsa, quando era tutto apparecchiato per la, poi rimandata a causa del pareggio interno contro la Salernitana. Tuttavia è diventato virale ...... saranno circa 12mila tifosi , che si augurano di poter assistere questa sera alla vittoria delloalla Dacia Arena Ma la città come si prepara a questa, possibile, notte diAllestendo ...Commenta per primo Fallito un tentativo, il Napoli vola a Udine per chiudere matematicamente il discorsoe far partire la. Stavolta, a differenza di domenica scorsa, sarà ininfluente il risultato della formazione di Luciano Spalletti, a patto che quest'ultima esca dalla Dacia Arena con i ...

L’omaggio sulla facciata del Massimo Lirico: “Napoli campione d’Italia!”. Anche il Consolato Usa bardato d’azzurro.Il Napoli ha anche le sue sue 'sisters act' che dal loro istituto religioso di Casoria seguono la squadra azzurra che si appresta a vincere lo scudetto. (ANSA) ...