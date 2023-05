Festa dell’Esercito | l’omaggio della Meloni tra orgoglio e gratitudine | “Una storia gloriosa di amore per la Patria”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sono trascorsi 162 anni da quel 4 maggio del 1861, quando un provvedimento del MinistroGuerra Manfredo Fanti decretava la fine dell’Armata Sarda e la nascita del Regio Esercito, poi divenuto Esercito Italiano. E oggi, in occasione del prestigioso anniversario, quella– che come ricorda il sito esercito.difesa.it, «ha radici molto più lontane e profonde che affondano e fanno proprie quelle dei precedenti stati preunitari che hanno contribuito a costituirlo» – in Piazza del Popolo a Roma si celebra la sua. Oggi, come ha ricordato il premierin omaggiando alla ricorrenza, «l’Italia celebra il 162° anniversariofondazioneItaliano. Il 4 maggio 1861 è iniziata una, contraddistinta da ...

L'ha reso noto di aver effettuato l'operazione in ... le celebrazioni nel Paese Yom HaAtzmaut è ladel Giorno'...... a causa del maltempo che ha funestato ladei lavoratori ...si trascina ormai da così tanto da non superare più la soglia'...bufale smentite pure da Amnesty International sull'ucraino ...Mattarella ha concluso formulando auguri per la ricorrenza e ricordando che questa giornata di"riguarda in realtà tutti gli italiani". In occasione della celebrazione si è ...