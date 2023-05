(Di giovedì 4 maggio 2023) Lanon sta raccogliendo grandi soddisfazioni sui circuiti di Formula 1, ma quando si parla di performance finanziarie il primato è fuori discussione econcorrenza. Lo dimostrano anche i risultati del, chiuso con l'ennesima crescita a doppia cifra per ricavi, margini e profitti e il continuo successo dei suoi modelli sui mercati di tutto il mondo. Numeri che legittimano l'amministratore delegato Benedetto Vigna a parlare di "un altroeccezionale" dopo i record macinati nel 2022. Consegne e fatturato. Le consegne, per esempio, sono aumentate, rispetto al pari periodo dell'anno scorso, del 9,7% fino a 3.567 unità, grazie, principalmente, alla Portofino M, alla 296 GTB e alla 812 Competizione e alla forte crescita di quasi tutte le aree geografiche: le Americhe, con ...

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 2,92%, dopo aver ... Pesante STMicroelectronics , che segnadiscesa di ben - 2,81 punti percentuali. Giornata fiacca per ...Tali stime sono confermate, come spiegato innota, sulla base di alcune ipotesi: mix molto positivo sostenuto da un ricco portafoglio prodotti, dallaDaytona SP3 e dalle personalizzazioni;...La fiaccolata e' partita da piazza De, diretta alla stazione di Brignole. All'iniziativa ... raccomandazioni Guardia costiera Tenta di usarecarta rubata e viene trovato con la droga Nuova ...

Bilancio Ferrari, una corsa senza freni: nuovo boom di utili nel primo trimestre - Quattroruote.it Quattroruote

"Un altro trimestre eccezionale per Ferrari, con una crescita a due cifre dei principali parametri, un nuovo record del margine dell'ebitda al 37,6% e un utile netto di 297 milioni di euro" commenta ...Carlos Sainz si mostra ottimista per il proseguo della stagione in casa Ferrari, dopo un avvio non semplice a causa della netta superiorità della Red Bull, ma anche per una Ferrari più indietro di ...