(Di giovedì 4 maggio 2023) Da Baku aper confermare uno stato di forma in crescita, che ha portato in pista i miglioramenti visti al simulatore . Lache si prepara al GP ditrova un circuito con differenti ...

Aston Martin che, a Miami, è attesa a una maggiore competitività rispetto a quanto non abbia mostrato a Baku, dove pure è riuscita a correre una gara vicina nel finale alladi Leclerc, con ......calcia male da buona posizione e non trova neppure lo specchio della porta Pioli voto 5 Dà... Galdames (dal 84' Castagnetti); Buonaiuto (dal 56' Valeri), Afena - Gyan (dal 72'). A disp.:...I mercati hanno atteso con una certale decisioni della Federal Reserve, che come previsto ... Nella galassia Exor, in rosso anchein attesa dei risultati del primo trimestre. NUOVO ...

Ferrari, la fiducia di Vasseur: a Miami altri passi avanti Autosprint.it

"È una macchina complicata e mi ha dato qualche grattacapo in queste prime gare, da qui le modifiche che stiamo apportando alle impostazioni". Tra le varie tematiche toccate da Carlos Sainz, nella lun ...F1 - L'Azerbaijan ha consegnato il primo podio della stagione di Formula 1. Per Charles Leclerc, ma anche per la Ferrari ...