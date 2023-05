Ferrari | Gazzetta | “Vasseur corteggia due tecnici Red Bull”

(Di giovedì 4 maggio 2023) La “massiccia operazione di reclutamento” – parola di Frederic– in casaprocede. Secondo ladello Sport, il team principal e general manager della Rossa è impegnato nell’operazione di arricchimento del team. C’è un salto di qualità da fare e al momento sono due ingegneri della Redchehato. Secondo la, sarebbe stato fatto un tentativo per il piemontese Enrico Balbo, capo aerodinamico della Red, ma la trattativa si sarebbe subito fermata per il rifiuto di quest’ultimo di lasciare Milton Keynes. Stessa risposta anche da Pierre Waché, il direttore tecnico del team campione del mondo. SportFace.

Dopo i primi quattro gran premi del mondiale di F1 2023, la Ferrari si è scoperta fragile, ma la prestazione di Baku - con Leclerc terzo alle spalle delle Red Bull - lascia ben sperare per il futuro.Carlos Sainz vuole di più, e nonostante le difficoltà della Ferrari mostra un certo ottimismo. "Finora con queste prime gare è stato un aperitivo – ha detto in un'intervista a Marca – Ora stanno ...