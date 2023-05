Feroce lite dopo un diverbio in famigia | 40enne arrestato

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ostia –unin famiglia,– Era di una furia incontenibile, l’uomo che,aver pranzato con la mamma, il fratello e la sua consorte ha dato di matto colpendo con pugni, calci e schiaffi i familiari, in quanto alterato a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nel bel mezzo dellaaccesa, gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale sono intervenuti per sedare gli animi e contenere il soggetto completamente fuori controllo e di un’aggressività tale da richiedere l’ausilio di numerose pattuglie, oltre a quella chiamata mentre transitava su via Cristoforo Colombo, nei pressi della Pineta di Castel Fusano, all’altezza di via della Villa di Plinio. La vera e propria rissa, ...

