Queste le parole di Augusto, ceo diItalia, in occasione dell'evento organizzato a Milano per celebrare i 30 anni dinel nostro Paese. Era, infatti, il 1993 quando, a ...I vertici dell'azienda, a partire dal CEO del reparto italiano Augusto, si sono alternati sul palco per tracciare un bilancio del percorso seguito danel nostro Paese in queste tre ...... e ambiamo ad espandere ulteriormente la nostra proposta di valorè " ha dichiarato Augusto, CEO diItalia " 'Forti di una nuova mission, ci impegniamo per consentire alle persone di ...

Felix: "Decathlon sta proseguendo la sua forte crescita" Adnkronos

Queste le parole di Augusto Felix, ceo di Decathlon Italia, in occasione dell’evento organizzato a Milano per celebrare i 30 anni di Decathlon nel nostro Paese. Era, infatti, il 1993 quando, a ...Nel 1993 fu aperto il primo punto vendita Decathlon. Nel 2006 la creazione del marchio Artengo per il tennis. Oggi l'azienda punta alla sostenibilità , prestando attenzione a tutti gli sportivi, dai di ...