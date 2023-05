Fed alza i tassi. Attesa per decisione Bce

(Di giovedì 4 maggio 2023) C'e'per ladella Banca Centrale Europea sul possibile rialzo deidi interesse in Europa. Oggi la presidente, Christine Lagarde , dovrebbe annunciare un nuovo rialzo per ...

C'e' attesa per la decisione della Banca Centrale Europea sul possibile rialzo dei tassi di interesse in Europa. Oggi la presidente, Christine Lagarde , dovrebbe annunciare un nuovo rialzo per ...La, che non punta a "ulteriore consolidamenti" nel mondo del credito, ritiene dunque che le banche siano in grado di sopportare un ulteriore inasprimento. Che potrebbe "pesare sull'attività ...Nonostante tre fallimenti, confermato il decimo incremento consecutivo (+ 0,25%).

La Fed alza ancora i tassi. Powell: “Possibile una pausa” la Repubblica

Migliorano "considerevolmente" anche le stime sull'inflazione, che nel nuovo bollettino economico è al di sotto del 3% entro la fine del 2023, più bassa di un punto rispetto alle stime di dicembre.I mercati asiatici sono positivi dopo il rialzo dei tassi della Fed e il crollo nell’after hour di Wall Street di PacWest, una banca californiana in crisi. La Cina, nel frattempo, continua a chiudersi ...