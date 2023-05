Fece a pezzi i suoceri e li nascose in valigia | Kalesha condannata a 30 anni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Shpetim e Teuta Pasho scomparvero nel 2015. Nel 2020 i resti dei due coniugi furono ritrovati all'interno di alcune valigie in un campo vicino al carcere di Sollicciano. Oggi la ex nuora, Elona, è stataper il duplice omicidio

Shpetim e Teuta Pasho scomparvero nel 2015. Nel 2020 i resti dei due coniugi furono ritrovati all'interno di alcune valigie in un campo vicino al carcere di Sollicciano. Oggi la ex nuora, Elona Kalesh ...Elona Kalesha, la 38enne albanese accusata del duplice omicidio dei genitori del suo ex fidanzato, è stata condannata a trent'anni di reclusione. Questa la sentenza di condanna emessa ...