Fece a pezzi i genitori dell’ex e li mise in 4 valigie | Elona Kalesha condannata a 30 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) Trent’di reclusione. È la pena comminata dalla Corte di Assise di Firenze a, la 39enne di origine albanese accusata di aver ucciso ifidanzato, Teuta e Sphetim Pasho, scomparsi nel 2015 e ritrovati all’interno di quattroin un campo alla periferia della città nel mese di dicembre del 2020. Nel processo svoltosi nell’aula bunker di Firenze, i giudici hanno condannato la donna per duplice omicidio volontario e anche riqualificando il reato di vilipendio di cadavere nella fattispecie più grave di distruzione di cadavere. Presente alla sentenza anche il figlio della coppia che è rimasto in silenzio: «Non è tempo di parlare», ha soltanto detto Taulant Pasha. Inoltre, per la sentenzadovrà risarcire i figli delle vittime e ...