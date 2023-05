FdI primo partito al 28 | 8% | Pd segue al 20 | 4%

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - La grande stabilità degli orientamenti politici in questo periodo viene certificata anche dalla Supermedia di questa settimana, con variazioni minime per tutti i partiti. Si intravede però una tendenza a livello aggregato, con le opposizioni che guadagnano terreno (+0,7% nel complesso) mentre la maggioranza di centrodestra arretra leggermente (-0,3%). SUPERMEDIA LISTE FDI 28,8 (-0,1) PD 20,4 (+0,3) M5S 15,9 (+0,2) Lega 8,9 (-0,1) Forza Italia 7,1 (+0,1) Azione 4,3 (nr) Verdi/Sinistra 2,9 (=) Italia Viva 2,9 (nr) +Europa 2,2 (+0,1) Italexit 2,1 (=) Unione Popolare 1,4 (=) Noi Moderati 0,9 (-0,2) SUPERMEDIA COALIZIONI 2023 Centrodestra 45,7 (-0,3) Centrosinistra 25,5 (+0,3) M5S 15,9 (+0,2) Terzo Polo 7,2 (+0,2) Italexit 2,1 (=) Altri 3,6 (-0,4) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane ...

