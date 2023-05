Farmaci da 28 compresse | ennesima beffa per i pazienti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Molte confezioni dicontengono solo 28, con tanti disagi per chi deve assumerli per una terapia. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Perché, nel frattempo, 'la crisi si sta aggravando, visto che oramai scarseggiano pure i... Le carenze più gravi riguardano lo sciroppo di Amoxicillina, mentre per lela situazione ...... con l'aggiunta di atti persecutori, messaggi denigratori scritti sulle scatole deidi lei ... salvo poi lasciarle un messaggio scritto su una scatola di: 'Scusami, pensavo aprissi le ...Nell'occorso, il personale dell'aliquota di polizia giudiziaria ha sequestrato anche proiettili, una mannaia di 25 cm,oppiacei edi dubbia provenienza. Concluse alle 14 circa le ...

Spagna, l'agenzia sanitaria ritira due farmaci per la dieta: «Rischio infarto e ictus». Contengono principio a leggo.it

L’Associazione dei pediatri di base spiega l'appello lanciato a Berna – Il dottor Giacomo Nobile: «Troviamo alternative, ma non sono l'ideale» – Tamò: «Mettono dei "cerotti", serve una soluzione urgen ...Stavolta non «basta un poco di zucchero», perché la pillola non va giù: proprio non si trova. E i più danneggiati ...