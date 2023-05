Falcao conferma | 'La Roma vuole Marcos Leonardo | ma per ora nessuna offerta'

...ha un contratto lungo (fino al 2026) con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma le due società potrebbero chiudere per una cifra vicina ai 20 milioni anche grazie all'aiuto diAltobelli sibomber di razza, uno dei migliori in circolazione. Ma la concorrenza è tanta: ... I ricordi sono affollati di campioni: 'Ho giocato con Maradona, Platini,, Boniek, Junior . ...Altobelli sibomber di razza, uno dei migliori in circolazione. Ma la concorrenza è tanta: ... I ricordi sono affollati di campioni: "Ho giocato con Maradona, Platini,, Boniek, Junior. ...

Falcao conferma: 'La Roma vuole Marcos Leonardo, ma per ora ... Calciomercato.com

a cura di Emanuele Cantisani EDITORIALE - La vicenda del rinnovo di Paulo Roberto Falcão con la maglia della Roma, svelata nel libro di Gianluca di Marz ...