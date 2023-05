Fabrizio Corona su Diletta Leotta | ha la cellulite | anche lei si photoshoppa | e mostra una foto

al veleno contro Diletta Leotta , finita in uno dei suoi recenti messaggi pubblicati su Telegram. L'ex paparazzo dei vip, che sul suo canale social continua a rilasciare le sue pillole ...si sarebbe scagliato contro le foto della conduttrice in costume, secondo lui pesantemente ritoccate con Photoshop. Un metodo, secondo lui, disonesto e che distorce la realtà delle cose ...pungente nei confronti di Diletta Leotta . L'ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima figlia, ...

Fabrizio Corona contro Diletta Leotta incinta: «Perfetta in gravidanza Tutta questa cellulite e grasso in ecc ilmessaggero.it

Fabrizio Corona critica Diletta Leotta incinta. Il problema non sarebbe la cellulite, ma la diversa realtà per cui lei si mostra su Instagram.Leggi tutto Fabrizio Corona posta una lettera per Giletti ...La conduttrice di Dazn, infatti, è stata di recente a Ibiza per trascorrere qualche giorno di relax insieme al suo compagno, il calciatore Loris Karius, così come dimostrano anche alcuni scatti ...