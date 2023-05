Fabrizio Corona contro Diletta Leotta incinta | ‘Perfetta su Instagram | senza Photoshop grasso e cellulite’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 maggio 2023)ne ha per tutti. Ora nel mirino del “Re dei paparazzi” è finita, con la conduttrice in dolce attesa della sua prima bambina con il portiere Loris Karius.si fa vedere suin costume tra le location di Milano, Dubai e Ibiza, felice e sempre “mano nella mano” con il suo compagno. Tante le foto scattate in queste ultime settimane, conche sembra voglia proprio immortalare ogni istante della sua gravidanza. Le stesse foto che il paparazzo avrebbe preso di mira.la forma fisica diLe ultime esternazioni di, a essere sinceri, non sono da signore. Tantomeno poi giustificabili, ...