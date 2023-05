F1 | Vigna | “La Ferrari combatterà sempre di più gara dopo gara”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'Amministratore delegato della, Benedetto, è molto positivo sul futuro prossimo della scuderia del Cavallino Rampante che a Baku ha conseguito un buon terzo posto firmato Charles Leclerc. In una conference call con gli analisti sui conti del primo trimestre 2023, l'ad ha parlato dellae di quello che potrà regalare ai suoi tifosi. Le parole di: "L'anno di corse è appena iniziato con risultati finora contrastanti. Il 2023 sarà la stagione più lunga della Formula 1 e, come abbiamo fatto nelle prime quattro gare, continueremo a combattere, con ambizione e umiltà. Attenzione ai dettagli, attenzione e apprendimento continuo saranno la chiave come la stagione si svolge".