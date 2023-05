(Di giovedì 4 maggio 2023) La Formula 1 si appresta a sbarcare nel quarto diverso continente nell’arco di soli cinque appuntamenti! Ai due GP mediorientali (Sakhir, Jeddah), hanno fatto seguito quello in Oceania (Melbourne) e il primo in Europa (seppur a Baku, culturalmente asiatica). Ora è il turno del Nord America, poiché nell’imminente weekend si disputerà la seconda edizione del Gran Premio di, la prima delle tre garete negli Stati Uniti. La prova è di recentissima istituzione. L’idea di portare la F1 nell’iconografica città della Florida sorse nel 2018, quando si ipotizzò la creazione di un circuito cittadino nell’area del porto, dunque in pieno centro e in una zona dirimpettaia rispetto alla famosissimaBeach. Il progetto si rivelò troppo complesso e venne abbandonato, ma fu subito predisposta un’alternativa. Si ...

... il Mondiale fa tappa a Miami , quinto appuntamento del Mondiale, indal 5 al 7 maggio. ... Suè invece possibile seguire in chiaro entrambe le qualifiche e la gara in differita (canale 8 ...Si parte con Juventus - Siviglia , ingiovedì 11 maggio (diretta su Rai 1 alle 21), ... Sky, che detiene (deteneva) l'esclusiva sulla coppa, trasmetterà in chiaro sul'altra semifinale di ...Piazzapulita, ore 21:15 su La 7 Nuovo appuntamento con ildi approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli. Bruno Barbieri " 4 Hotel, ore 21:30 suLo chef Bruno ...

F1 su TV8, programma GP Miami 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite OA Sport

Dal 4 al 7 maggio il paddock si sposta in Florida per il quinto appuntamento del Mondiale. La gara è in programma domenica 7 maggio alle ore 21.30 in diretta su Sky ...Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaijan, il Circus si sposta immediatamente dall'altra parte dell'Oceano. Da Baku, infatti, si vola in Florida, dato che siamo ai nastri di ...