F1 | GP Miami 2023 La Ferrari prova a sfruttare l’abbrivio di Baku per avvicinarsi a Red Bull

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Formula Uno visita, per la prima volta in stagione, il proprio quartier generale. D’altronde se la proprietà della categoria è americana, correre negli Stati Uniti significa farlo nel cuore della propria azienda. In questoci sono ben tre gare programmate negli States. Quella inaugurale andrà in scena domenica 7 maggio, giorno in cui si disputerà la seconda edizione del Gran Premio di. Si arriva in Florida sempre nel segno della Red, che spadroneggia pressoché indisturbata. Il Drink Team è ancora imbattuto, ha realizzato tre doppiette in quattro appuntamenti e ha raccolto la bellezza di 180 punti su un massimo teorico di 191! In questo momento, neppure accorpando il punteggio di Aston Martin e Mercedes, ovverosia la seconda e la terza del Mondiale costruttori, si arriva al totale assommato dalla squadra di Milton ...